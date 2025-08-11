Скидки
Мошенники семь лет крали у инвесторов, прикрываясь ложью о Майкле Джордане. Названа сумма

Супружеская пара Александр Туира и Ароха из Новой Зеландии призналась в организации финансовой пирамиды на основе ложных данных о легенде НБА Майкле Джордане. Об этом информирует Radio New Zealand.

Сообщается, что пара обманным путём привлекла более 60 инвесторов. Супруги утверждали, что в проекты вкладывались Джордан и другие известные люди, тогда как это оказалось ложью. В общей сложности мошенники привлекли $ 2,3 млн. Деньги использовались для выплат другим инвесторам и финансирования образа жизни пары. В определённый момент, когда число запросов на вывод средств стало быстро расти, работавшая с мая 2014-го по май 2021 года схема рухнула. Приговор паре должны вынести в ноябре.

Отец объяснил дочке, почему Джордан — величайший игрок в истории:

