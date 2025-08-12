«Это его проклятие». Экс-игрок «Лейкерс» раскрыл личное сообщение от Коби Брайанта

Бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Уэсли Джонсон вспомнил о сообщении прославленного игрока калифорнийской команды Коби Брайанта, которое он прислал ему после поражения в матче с «Голден Стэйт Уоррирз» в 2014 году.

«Мы играли против «Голден Стэйт», и, кажется, Клэй только что подписал новый контракт. Клэй тогда просто выдал невероятный матч — не промахивался вообще, и мы проиграли ту встречу. В те два года, что я был там, это было тяжёлое время, и мы уступили в том матче.

И вот тогда [Брайант] прислал мне длинное сообщение, в котором написал, что его дар и одновременно проклятие — брать всё на себя. Так что, когда вы говорите о «менталитете Мамбы», это действительно очень в тему — читать от него такие слова, где он пишет мне: «Я, если нужно, могу справиться со всеми сам». Для меня, только начинавшего играть за «Лейкерс», это было откровением.

Я понял: вот оно — это не тот Коби, с которым ты тренируешься, а Коби-убийца на паркете. И тогда у меня словно щёлкнуло в голове: теперь я понимаю, почему многим его партнёрам и соперникам так сложно играть рядом с ним — у него невероятно высокая планка и огромная страсть к игре», — сказал Джонсон на канале Lakers Nation в YouTube.

