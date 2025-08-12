Фото: канадский баскетболист-студент оказался на голову выше двух рослых игроков НХЛ

Игрок Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Венсан Деарне разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией. Спортсмен показал снимок с другим игроком НХЛ Мавериком Ламурё и канадским баскетболистом Оливье Риу.

Фото: Из личного архива Венсана Деарне

Риу выступает в Национальной ассоциации студенческой атлетики (NCAA) за Florida Gators. В настоящий момент ему 19 лет. Его рост составляет примерно 236 см. Рост хоккеистов – около 2 м.

