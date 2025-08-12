Скидки
Фото: канадский баскетболист-студент оказался на голову выше двух рослых игроков НХЛ

Фото: канадский баскетболист-студент оказался на голову выше двух рослых игроков НХЛ
Игрок Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Венсан Деарне разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией. Спортсмен показал снимок с другим игроком НХЛ Мавериком Ламурё и канадским баскетболистом Оливье Риу.

Фото: Из личного архива Венсана Деарне

Риу выступает в Национальной ассоциации студенческой атлетики (NCAA) за Florida Gators. В настоящий момент ему 19 лет. Его рост составляет примерно 236 см. Рост хоккеистов – около 2 м.

Ранее сообщалось, что мошенники семь лет крали у инвесторов деньги, прикрываясь ложью о легендарном игроке Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкле Джордане.

С игрока женской НБА сорвали парик во время матча:

