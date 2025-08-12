Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Полиция арестовала 21-летнюю баскетболистку, выбившую ногой дверь в доме жертвы

Полиция арестовала 21-летнюю баскетболистку, выбившую ногой дверь в доме жертвы
Комментарии

Полиция арестовала 21-летнюю баскетболистку Руби Уайтхорн, выступающую за команду Tennessee Lady Volunteers в NCAA, по обвинению в краже со взломом при отягчающих обстоятельствах и домашнем насилии. Об этом информирует Knoxville News Sentinel со ссылкой на судебные протоколы.

Сообщается, что Уайтхорн якобы выбила ногой входную дверь и дверь спальни в доме жертвы. Драка баскетболистки и потерпевшей началась на улице. В какой-то момент жертве удалось забежать в дом и закрыть дверь. Уайтхорн утверждает, что женщина забрала её телефон, который она решила вернуть силой. По словам сотрудников полиции, ни у Уайтхорн, ни у жертвы на месте происшествия не было зафиксировано видимых травм.

Материалы по теме
Фото
Полиция Нью-Йорка объявила в розыск мужчину по делу о секс-игрушке на игре WNBA

Халибёртон посетил Матч звёзд WNBA — 2025:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android