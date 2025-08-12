Полиция арестовала 21-летнюю баскетболистку, выбившую ногой дверь в доме жертвы

Полиция арестовала 21-летнюю баскетболистку Руби Уайтхорн, выступающую за команду Tennessee Lady Volunteers в NCAA, по обвинению в краже со взломом при отягчающих обстоятельствах и домашнем насилии. Об этом информирует Knoxville News Sentinel со ссылкой на судебные протоколы.

Сообщается, что Уайтхорн якобы выбила ногой входную дверь и дверь спальни в доме жертвы. Драка баскетболистки и потерпевшей началась на улице. В какой-то момент жертве удалось забежать в дом и закрыть дверь. Уайтхорн утверждает, что женщина забрала её телефон, который она решила вернуть силой. По словам сотрудников полиции, ни у Уайтхорн, ни у жертвы на месте происшествия не было зафиксировано видимых травм.

