«Ужин по случаю годовщины». Бронни Джеймс показал фото с девушкой

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс показал свежее фото со своей девушкой Паркер Уитфилд. Соответствующий пост баскетболист разместил на своей странице в социальных сетях.

«Ужин по случаю годовщины», — говорится в описании к фотографии.

Фото: Из личного архива Бронни Джеймса

Бронни был выбран под общим 55-м номером драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2024 года. В прошлом сезоне североамериканской лиги спортсмен принял участие в 29 матчах, в которых в среднем набирал 2,1 очка, совершал 0,6 подбора и отдавал 0,8 передачи. Игры в НБА Бронни чередовал с выступлениями в G-лиге.

