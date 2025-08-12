Скидки
Эксперт назвал главную причину, по которой Яннис Адетокунбо может покинуть «Милуоки»

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Зак Харпер в своём материале для издания The Athletic оценил действия «Милуоки Бакс» в межсезонье 2025 года Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сконцентрировав внимание на тяжёлого форварда Янниса Адетокубно.

«Без обид для Дюранта, но главным объектом внимания в преддверии межсезонья НБА был именно Яннис Адетокунбо. После того как Лиллард в первом раунде плей-офф порвал ахиллово сухожилие и стало очевидно, насколько безнадёжна нынешняя конструкция состава «Милуоки», весь баскетбольный мир стал гадать, не решит ли «Греческий Фрик», что его время в этом клубе подошло к концу.

«Бакс» пошли на смелый шаг, согласившись повесить на свою ведомость $ 22,5 млн «мёртвых» денег в каждом из ближайших пяти сезонов. Это позволило им заменить Брука Лопеса на позиции центрового Майлзом Тёрнером. Тем самым они не только ослабили конкурента по дивизиону, но и теоретически улучшили свой центр. Да, Лопес был стабильнее в своей роли в «Милуоки», чем Тёрнер в «Индиане», но Тёрнер даёт команде большую гибкость в защите.

Достаточно ли этого, чтобы удержать Янниса? Не знаю. В заслугу генеральному менеджеру Джону Хорсту можно поставить то, что каждый раз, когда появлялись сомнения в том, что Адетокунбо останется, клуб делал громкий ход. Когда было непонятно, подпишет ли он супермакс и останется в «Милуоки», «Бакс» обменяли Джру Холидэя в межсезонье 2020-го — и в 2021-м взяли чемпионство. Когда Яннис начал говорить, что одной победы в карьере ему мало, все были ошеломлены трейдом за Лилларда. Это не сработало, но в тот момент большинство из нас считало, что они стали претендентами на титул.

Пожалуй, разговоры стихли лишь ненадолго, но после травмы Лилларда этой весной ответы на ключевые вопросы так и не появились. Ситуация в Восточной конференции даёт надежду на что-то вроде сказочного камбэка. Нужно окружить Янниса защитниками и снайперами, сделать матчи «грязными» и тяжёлыми, а затем позволить ему стать супергероем. Как сказал мальчишка в фильме «Ангелы у кромки поля» — всё может случиться. Но вот ставить на это я бы не стал.

Чисто по моему ощущению (никаких инсайдов), главное, что пока удерживает Янниса в «Милуоки», — это его нежелание получить имиджевый удар от ухода. Думаю, дело не столько в маркетинге, продаже кроссовок или страхе увидеть сожжённую майку в соцсетях (если люди ещё этим занимаются). Скорее, Яннис ценит, что его повсеместно любят, и искренне любит сам «Милуоки». С этим сложно расстаться. Но его спортивная ярость может взять верх, если команда не сможет приблизить его к новому чемпионству дальше первого раунда», — сказано в статье.

