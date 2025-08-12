Расписание Афробаскета-2025 на 12 августа
Сегодня, 12 августа, стартует чемпионат Африки по баскетболу — 2025. Соревнования, которые продлятся до 25 августа, будет принимать Ангола. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшнего игрового дня.
Расписание Афробаскета-2025 на 12 августа:
14:00 мск — сборная Сенегала — сборная Уганды
16:00 мск — сборная Южного Судана — сборная Гвинеи
17:00 мск — сборная Мали — сборная Египта
21:00 мск — сборная Анголы — сборная Ливии.
Действующим чемпионом чемпионата Африки по баскетболу является национальная команда Туниса. В 2021 году сборная этой страны в финале турнира со счётом 78:75 победила команду Кот-д’Ивуара. В розыгрыше 2017 года чемпионом был также Тунис.
Комментарии
