Сегодня, 12 августа, стартует чемпионат Африки по баскетболу — 2025. Соревнования, которые продлятся до 25 августа, будет принимать Ангола. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшнего игрового дня.

Расписание Афробаскета-2025 на 12 августа:

14:00 мск — сборная Сенегала — сборная Уганды

16:00 мск — сборная Южного Судана — сборная Гвинеи

17:00 мск — сборная Мали — сборная Египта

21:00 мск — сборная Анголы — сборная Ливии.

Действующим чемпионом чемпионата Африки по баскетболу является национальная команда Туниса. В 2021 году сборная этой страны в финале турнира со счётом 78:75 победила команду Кот-д’Ивуара. В розыгрыше 2017 года чемпионом был также Тунис.

