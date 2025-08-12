Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Любит скачки больше НБА». Эксперт намекнул на возможный ранний уход Йокича из лиги

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Зак Харпер в своём материале для издания The Athletic высказался по поводу межсезонья Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) для «Денвер Наггетс» и контрактной ситуации центрового Николы Йокича.

«Суперзвезда «Денвер Наггетс» и один из самых известных в мире любителей лошадей отказался этим летом от продления контракта. У Йокича впереди ещё два гарантированных года на общую сумму $ 114 млн, плюс опция игрока на сезон-2027/2028 с выплатой $ 62,8 млн. Он мог бы уже сейчас добавить к соглашению три года и примерно $ 200 млн, что убрало бы эту опцию. Но, отложив переговоры на год, Йокич сможет претендовать на продление на четыре года — уже примерно за $ 77 млн в год.

Для него это вполне разумный шаг, и поводов для беспокойства здесь немного. Да, в концовке прошлого сезона «Наггетс» выглядели как команда в кризисе, но затем совершили героический прорыв до второго раунда плей-офф — и всё благодаря феноменальной игре Йокича. Плюс клуб получил серьёзную экономию в платёжке, обменяв Майкла Портера-младшего и пик первого раунда в «Бруклин» на Кэма Джонсона. Это дало возможность укрепить скамейку, подписав Йонаса Валанчюнаса, Тима Хардуэя-младшего и Брюса Брауна-младшего, которая ранее выглядела довольно блекло.

Теперь «Денвер» — это уже не команда, в которую верят исключительно из-за Йокича, а полноценный конкурент действующим чемпионам из «Оклахома-Сити Тандер» в иерархии Запада. Единственная причина, почему уровень тревоги тут — на «тройке» из десяти, а не на «единице», в том, что Йокич, похоже, любит скачки куда больше, чем саму НБА, и не удивлюсь, если в 32–33 года он просто решит завершить карьеру», — сказано в статье.

