Экс-тренер «Лейкерс» назвал настоящую причину распада эпохи Шакила и Коби

Бывший тренер по физической подготовке «Лос-Анджелес Лейкерс» Гари Витти прокомментировал эпоху, когда в составе «Лейкерс» играли легендарные баскетболисты Коби Брайант и Шакил О'Нил. Напомним, в период с 2000 по 2002 год эта пара принесла клубу три чемпионских титула. Однако в июле 2004 года «Лос-Анджелес» обменял О'Нила в «Майами Хит».

«Команда — как семья. И да, в семье можно разозлиться на кого-то, обидеться на маму, папу, брата или сестру. Но при этом ты не перестаёшь их любить — и вот в этом разница. В ту эпоху мы перестали любить друг друга, и тогда люди начали вставать на чью-то сторону.

Легко свалить всё на Коби… И это меня по-настоящему задевает, ведь мы могли выиграть 10 чемпионств. Легко обвинить Коби, легко обвинить Шака. А как насчёт остальных? Включая меня. Были и другие игроки, было руководство, владельцы, тренеры. Люди выбрали стороны», — рассказал Витти в подкаста Байрона Скотта.