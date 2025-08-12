Бывшая возлюбленная Энтони Эдвардса требует от игрока $ 500 тыс. – Us Weekly

Айеша Ховард, мать дочери игрока «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса, требует от баскетболиста $ 500 тыс. в качестве компенсации за ущерб репутации. Об этом информирует издание Us Weekly.

Кроме того, сообщается, что Айеша ждёт от Энтони публичных извинений, которые должны были быть опубликованы на всех его официальных платформах в социальных сетях, и публичного отказа от всех «ложных и дискредитирующих или вводящих в заблуждение» заявлений.

Ранее сообщалось, что Эдвардс отказался от намерения добиваться получения юридической или физической опеки над их ребёнком.

Главные спортивные новости дня: