Атакующий защитник из США Крэйг Рэндалл может перейти в «Енисей»

Американский атакующий защитник Крэйг Рэндалл близок к переходу в красноярский «Енисей». Об этом информирует телеграм-канал «Перехват».

В сезоне-2023/2024 Рэндалл выступал за французский клуб «Шоле», где был самым результативным игроком как во французской лиге (16,1 очка), так и в Лиге чемпионов (18,9 очка). В 2024 году Крэйг перешёл в китайский клуб «Нинбо», но задержался в КНР недолго, после чего вернулся в G-лигу. В настоящий момент игроку 29 лет.

«Енисей» в прошлом сезоне Единой лиги ВТБ занял 10-е место в турнирной таблице, а в стадии плей-ин уступил клубу МБА-МАИ.

