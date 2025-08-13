Скидки
Начало прямой трансляции матча Австралия — Филиппины на платформе Okko и «Чемпионата»

13 августа в 14:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 1/4 финала ФИБА Кубка Азии по баскетболу между сборными Австралии и Филиппин. Турнир проходит в Саудовской Аравии.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

