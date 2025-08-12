Скидки
Экс-игрок НБА, которому грозит тюрьма, обратился к Дональду Трампу

Экс-игрок НБА, которому грозит тюрьма, обратился к Дональду Трампу
Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Себастьян Телфэйр попросил президента США Дональда Трампа о помиловании. Ранее игрока обвинили в получении компенсации от программы медицинского страхования от НБА за процедуры, которые на самом деле ему не проводились.

Изначально баскетболиста приговорили к трём годам условно и общественным работам. Позже сообщалось, что игрок уклонялся от общественных работ и игнорировал пробационного инспектора, после чего ему назначили тюремный срок в шесть месяцев.

«Сейчас я злюсь. Знаю, что у Дональда Трампа намечаются важные дела. Дональду Трампу, возможно, придётся прийти и помиловать меня, чтобы я мог остаться дома со своими детьми и продолжить строить своё сообщество. Президент, ознакомьтесь с моей историей, и вы определённо захотите помиловать меня», — приводит слова Телфэйра TMZ.

