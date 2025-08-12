Скидки
Пятикратный чемпион НБА отреагировал на заявление, где Леброн ставится выше Джордана

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рон Харпер отреагировал на давнее высказывание игрока «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина о Майкле Джордане и Леброне Джеймсе.

Слова, которые прокомментировал Харпер, Грин произнёс ещё в 2022 году. Тогда он заявил, что Джордан не побеждал величайшую команду, в то время как Леброну это удалось.

«Кого вообще волнует, что он говорит», — написал Харпер на своей странице в социальных сетях.

Харпер выступали за «Чикаго Буллз» с 1994 по 1999 год, где был напарником Джордана. За это время Рон выиграл три титула в НБА.

