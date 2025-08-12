Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Где этот толстый чернокожий? Ест курицу?» Экс-игрок НБА — о словах знаменитого тренера

«Где этот толстый чернокожий? Ест курицу?» Экс-игрок НБА — о словах знаменитого тренера
,
Комментарии

Бывший игрок НБА Итан Томас вспомнил слова прославленного тренера Джорджа Карла в адрес Роберта Трэйлора, который за свои габариты получил прозвище Трактор. Ранее бывшая ассистентка Карла обвиняла его в расизме.

«Где этот толстый чернокожий парень? Он что, где-то ест курицу? Или сидит весь жирный и в масле? Тащите его сюда, пусть пробежится и сгонит свой куриный жир.

Я собственными ушами слышал, как Джордж Карл сказал это Трактору Трэйлору. Джордж Карл — именно тот, кем его всегда описывали многие бывшие игроки», — написал Томас на своей странице в социальных сетях.

Сейчас читают:
Рынок свободных агентов НБА в 2025 году — LIVE
Live
Рынок свободных агентов НБА в 2025 году — LIVE

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android