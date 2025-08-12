«Где этот толстый чернокожий? Ест курицу?» Экс-игрок НБА — о словах знаменитого тренера

Бывший игрок НБА Итан Томас вспомнил слова прославленного тренера Джорджа Карла в адрес Роберта Трэйлора, который за свои габариты получил прозвище Трактор. Ранее бывшая ассистентка Карла обвиняла его в расизме.

«Где этот толстый чернокожий парень? Он что, где-то ест курицу? Или сидит весь жирный и в масле? Тащите его сюда, пусть пробежится и сгонит свой куриный жир.

Я собственными ушами слышал, как Джордж Карл сказал это Трактору Трэйлору. Джордж Карл — именно тот, кем его всегда описывали многие бывшие игроки», — написал Томас на своей странице в социальных сетях.

