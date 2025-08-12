Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Черногорский центровой сборной Катара подписал контракт с «Автодором»

Черногорский центровой сборной Катара подписал контракт с «Автодором»
Аудио-версия:
Комментарии

«Автодор» объявил о подписании контракта с центровым сборной Катара Аленом Хаджибеговичем (208 см, 103 кг). Как информирует пресс-служба команды, соглашение с 26-летним уроженцем Черногории рассчитано до конца сезона-2025/2026.

В прошедшем сезоне спортсмен выступал за «Лондон Лайонс», которому помог выиграть регулярный чемпионат Великобритании (BBL) и выйти в полуфинал плей-офф Суперлиги. В 32 матчах BBL новичок саратовского клуба в среднем набирал 12,7 очка и отдавал две результативные передачи. Игрок вошёл в тройку лучших подбирающих игроков лиги (по 8 отскоков за матч) и в топ-4 по блок-шотам (1,3).

Отметим, что Хаджибегович уже выступал в Российской Федерации. С 2019 по 2021 год он представлял московскую «Руну». Два года назад спортсмен получил гражданство Катара и в 2024-м дебютировал за сборную этой страны.

Сейчас читают:
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2025/2026
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2025/2026

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android