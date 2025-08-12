«На площадке он один, а за её пределами — совсем другой». Чемпион НБА высказался о Леброне

Чемпион НБА 2022 года Гэри Пэйтон II поделился мнением о лёгком форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.

«Хороший человек, семейный. На площадке он один, а за её пределами — совсем другой, настоящий семьянин. Он потрясающий. Скромный. Я знаю Брона ещё со школьных времён. Я был тогда совсем пацаном, он приезжал к моему отцу в Лас-Вегас, когда участвовал во всех этих турнирах AAU и прочих делах», — сказал Гэри на канале JAXXON PODCAST в YouTube.

В прошлом сезоне НБА Джеймс принял участие в 75 матчах (включая плей-офф), где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач.

