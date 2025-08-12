Скаут НБА назвал игрока, который станет MVP и лучшим бомбардиром в новом сезоне

Скаут НБА на условиях анонимности высказался о словенском разыгрывающем «Лос-Анджелес Лейкерс» Луке Дончиче.

«Думаю, в следующем сезоне он возьмёт и звание MVP, и титул лучшего бомбардира. Он настроен отомстить «Далласу» за то, что они, по сути, высмеяли его из-за лишнего веса», — приводит слова скаута Dallas Hoops Journal.

Напомним, Дончич стал игроком «Лос-Анджелеса» в результате обмена калифорнийского клуба с «Далласом». Сделка состоялась в феврале этого года. Ранее Луку не раз критиковали за физическую форму. Сообщалось также, что «лишний вес» мог стать одной из причин решения «Далласа» расстаться с игроком.

