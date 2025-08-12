«Поймите, я играл там три года». Луи Лабери высказался о России после ухода из УНИКСа

Французский тяжёлый форвард Луи Лабери поделился мнением об опыте выступления в России. Спортсмен выступал за казанский УНИКс с 2022 по 2025 год. В июне президент казанцев Евгений Богачёв подтвердил, что Лабери точно покинет клуб.

«Я поехал, и на мнение критиков мне по большому счёту было безразлично. Считаюсь ли я сторонником спецоперации, если просто поехал играть в баскетбол? Нет. Зачастую так говорят люди, которые сидят в баре в своей маленькой деревне и обсуждают других. Не быть счастливыми – их право. Я не придерживаюсь такой точки зрения. Поймите, я играл в России три года. За это время я ни разу не видел оружие или полицейский беспредел», — приводит слова Лабери «Спорт Бизнес Online» со ссылкой на его выступление в подкасте французского баскетболиста Николаса Ланга.

Лабери пропустил большую часть минувшего сезона Единой лиги ВТБ из-за травм. Спортсмен сыграл в 23 матчах регулярного чемпионата сезона-2024/2025, в которых в среднем набирал 6,4 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 0,9 передачи.

