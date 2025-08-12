Скидки
Агент Рыжов оценил шансы молодых россиян получать больше времени в «Зените» при Секуличе

Агент Станислав Рыжов поделился мыслями о шансах молодых российских баскетболистов «Зенита» получать больше игрового времени при новом главном тренере команды Александре Секуличе.

«Увеличится ли при Секуличе игровое время молодых россиян? Прогнозы давать сложно по конкретным цифрам игровых минут россиян. Всё-таки чтобы не декларировалось в публичном поле, ни для кого ни секрет, что после трёх неудачных сезонов подряд, «Зениту» просто необходимо первое место, поэтому отвечу банально: если россияне будут сильнее своих иностранных конкурентов на позициях — будут играть, если нет — то не думаю, что в ущерб результату Секулич будет кого-то искусственно разыгрывать, как бы нам этого ни хотелось», — приводит слова Рыжова «Спорт день за днём».

На посту главного тренера «Зенита» Секулич сменил испанца Хавьера Паскуаля по окончании прошлого сезона Единой лиги ВТБ.

