Портал напомнил о топ-10 самых быстрых трипл-даблов в истории НБА

Портал Crazy Stats напомнил о 10 самых быстрых трипл-даблах в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Первое место занимает центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич, оформивший трипл-дабл за 14 минут и 33 секунды в феврале 2018 года в матче с «Милуоки Бакс» (134:123). Серб завершил ту игру с 30 очками, 17 передачами и 15 подборами.

Топ-10 самых быстрых трипл-даблов в истории НБА:

1. Никола Йокич – 14 минут 33 секунды (15 февраля 2018 года)

2. Джим Такер – 17 минут (20 февраля 1955 года)

3. Расселл Уэстбрук – 17 минут 35 секунд (11 апреля 2016 года)

4. Никола Йокич – 18 минут 20 секунд (7 февраля 2023 года)

5. Расселл Уэстбрук – 18 минут 43 секунды (31 декабря 2016 года)

6. Лука Дончич – 18 минут 59 секунд (6 декабря 2023 года)

7. Виктор Вембаньяма – 20 минут 2 секунды (10 января 2024 года)

8. Джош Гидди – 20 минут 5 секунд (11 января 2024 года)

9. Расселл Уэстбрук – 20 минут 11 секунд (4 марта 2014 года)

10. Никола Йокич – 20 мин 16 секунд (1 января 2025 года).

