Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Портал напомнил о топ-10 самых быстрых трипл-даблов в истории НБА

Портал напомнил о топ-10 самых быстрых трипл-даблов в истории НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Портал Crazy Stats напомнил о 10 самых быстрых трипл-даблах в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Первое место занимает центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич, оформивший трипл-дабл за 14 минут и 33 секунды в феврале 2018 года в матче с «Милуоки Бакс» (134:123). Серб завершил ту игру с 30 очками, 17 передачами и 15 подборами.

Топ-10 самых быстрых трипл-даблов в истории НБА:

1. Никола Йокич – 14 минут 33 секунды (15 февраля 2018 года)
2. Джим Такер – 17 минут (20 февраля 1955 года)
3. Расселл Уэстбрук – 17 минут 35 секунд (11 апреля 2016 года)
4. Никола Йокич – 18 минут 20 секунд (7 февраля 2023 года)
5. Расселл Уэстбрук – 18 минут 43 секунды (31 декабря 2016 года)
6. Лука Дончич – 18 минут 59 секунд (6 декабря 2023 года)
7. Виктор Вембаньяма – 20 минут 2 секунды (10 января 2024 года)
8. Джош Гидди – 20 минут 5 секунд (11 января 2024 года)
9. Расселл Уэстбрук – 20 минут 11 секунд (4 марта 2014 года)
10. Никола Йокич – 20 мин 16 секунд (1 января 2025 года).

Материалы по теме
Что ценнее для титула в НБА: ассисты или очки? Ответ — в числах
Что ценнее для титула в НБА: ассисты или очки? Ответ — в числах

Йокич не сдержал слёз после победы своей лошади на скачках:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android