Стало известно расписание рождественских матчей НБА в сезоне-2025/2026

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) представила расписание рождественских матчей (25 декабря). В общей сложности состоится пять игр.

Расписание рождественских матчей НБА:

«Кливленд Кавальерс» – «Нью-Йорк Никс»;

«Сан-Антонио Спёрс» – «Оклахома-Сити Тандер»;

«Хьюстон Рокетс» – «Лос-Анджелес Лейкерс»;

«Даллас Маверикс» – «Голден Стэйт Уорриорз»;

«Миннесота Тимбервулвз» – «Денвер Наггетс».

Напомним, чемпионом НБА прошлого сезона стала «Оклахома-Сити», в финальной серии победившая «Кливленд Кавальерс» (4-3 в серии). «Тандер» оказались чемпионами НБА впервые в истории. Команда выигрывала титул в 1979 году, но тогда выступала в Сиэтле под названием «Сиэтл Суперсоникс».

