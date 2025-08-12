Скидки
Пэйтон II ответил, взял бы Джордан шесть титулов НБА без помощи других игроков «Буллз»

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2022 года Гэри Пэйтон II поделился мнением о выигрыше шести титулов легендой лиги Майклом Джорданом. Как считает Гэри, без помощи других игроков «Чикаго Буллз» едва ли у Джордана получилось бы взять столько чемпионств.

«Это была заслуга всей команды. Каждый сыграл свою роль: Скотти Пиппен — свою, Стив Керр — свою. Думаю, без Скотти, Денниса Родмана и остальных он вряд ли смог бы взять все шесть титулов», — сказал Пэйтон II на канале JAXXON PODCAST в YouTube.

Помимо шести титулов в НБА, Джордан пять раз признавался MVP, шесть раз – MVP финала и 14 раз принимал участие в Матче звёзд североамериканской лиги.

Команда Джордана поймала 32-килограммового белого марлина:

