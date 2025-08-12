Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ариес Спирс: у меня мечты Майкла Джордана, но привычки Денниса Родмана

Ариес Спирс: у меня мечты Майкла Джордана, но привычки Денниса Родмана
Аудио-версия:
Комментарии

Американский комик Ариес Спирс рассказал о своём взгляде на карьеру, сравнив себя с легендами НБА Майклом Джорданом и Деннисом Родманом. По его словам, он стремится к вершинам, однако его образ жизни мешает достичь таких высот.

«У меня всегда мечты в стиле Майкла Джордана, но привычки Денниса Родмана. Хочу быть как Мэдисон-авеню, хочу быть как McDonald's, но люблю женщин, стриптиз и алкоголь. Надеюсь, что в Голливуде найдётся свой Фил Джексон, который возьмёт меня как Родмана.

Кому-то ведь понадобится подбирающий, кому-то — тот, кто отрабатывает в защите. Майклом мне не быть — это уже Кевин Харт. Кевин Харт — наш Майкл Джордан», — сказал Спирс в подкасте Byron Scott's Fast Break.

Деннис Родман присоединился к «Чикаго Буллз» в 1995 году после проблемного периода в «Сан-Антонио Спёрс». Тогда переход считался рискованным, однако под руководством главного тренера Фила Джексона форвард провёл три сезона, в каждом из которых команда выигрывала чемпионат НБА. За время выступлений за «Буллз» Родман в среднем набирал 5,2 очка и 15,3 подбора за игру.

Сейчас читают:
Наглядный пример: защита «Чикаго» Джордана и Пиппена была страшнее любого нападения
Видео
Наглядный пример: защита «Чикаго» Джордана и Пиппена была страшнее любого нападения
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android