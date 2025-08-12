Скидки
Халибёртон рассказал, как травма сорвала его планы выйти на WWE с Джоном Синой

Халибёртон рассказал, как травма сорвала его планы выйти на WWE с Джоном Синой
Защитник «Индианы» Тайриз Халибёртон сообщил, что планировал появиться на шоу WWE SummerSlam вместе с Джоном Синой, но из-за разрыва ахиллова сухожилия идея не была реализована.

«До травмы и начала плей-офф я разговаривал с Трипл Эйч. Я просил, если Сина останется в роли злодея к SummerSlam и мы выиграем чемпионат, позволить мне вывести его на арену с кубком.

Но потом я получил травму. Сина поддерживал меня, писал чаще других, однако я не смог воплотить мечту», — приводит слова Халибёртона NBA Analysis со ссылкой на Self-Made.

Халибёртон — давний поклонник WWE и уже участвовал в их эфирах, в том числе в эпизоде на «Мэдисон Сквер Гарден», где спорил с Джейленом Брансоном.

По словам баскетболиста, «Индиана Пэйсерс» не разрешает ему участвовать в любых физических действиях на ринге из-за риска для здоровья, поэтому полноценного боя ждать не стоит.

