Нандо Де Коло: в углу головы есть мысль, что это может быть последний сезон

Бывший разыгрывающий сборной Франции по баскетболу Нандо Де Коло сообщил, что нынешний сезон в составе АСВЕЛ может стать для него последним. 38-летний спортсмен также подвёл итоги выступления национальной команды на Олимпийских играх в Париже, где французы заняли второе место.

«Я в конце контракта с АСВЕЛ, провёл в клубе четыре года. Стараюсь концентрироваться на настоящем и получать удовольствие, но в углу головы есть мысль, что это может быть последний сезон. Посмотрим, как он сложится», — сказал Де Коло в эфире программы L'Intégrale Sport на RMC.

Нандо Де Коло завершил международную карьеру после Олимпиады-2024, на которой Франция уступила в финале сборной США со счётом 87:98. В составе национальной команды он провёл 209 матчей и набрал 2194 очка, взяв шесть медалей: золото Евробаскета-2013, серебро Евробаскета-2011 и Олимпиады-2020, бронзу Евробаскета-2015 и чемпионата мира – 2019, а также серебро Игр-2024.

