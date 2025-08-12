Седрик Себальос: Шак постоянно играл с фекалиями

Бывшие игроки и сотрудники «Лос-Анджелес Лейкерс» рассказали о необычных розыгрышах четырёхкратного чемпиона НБА Шакила О’Нила. По словам экс-одноклубников, центровой мог использовать фекалии в качестве предметов для шуток.

«Шак почему-то постоянно устраивал какие-то странные игры с фекалиями. Ну что вы сделаете с человеком ростом 2,16 м и весом 136 кг, который пытается этим в вас тыкать? Я стараюсь выражаться культурно, ради зрителей и детей… но, Шак, перестань играть с этим, пожалуйста!» — приводит слова бывшего форварда команды Седрика Себальоса The Sport Rush.

Бывший главный физиотерапевт клуба Гарри Витти добавил, что однажды О’Нил забрал пакет с испачканной одеждой комментатора Чика Хирна после инцидента в автобусе и до сих пор хранит его в сейфе. По словам Витти, это произошло во время поездки команды из Нью-Йорка в Ньюарк после матча с «Нью-Йорк Никс». Запах в салоне был настолько сильным, что пассажирам пришлось проветривать автобус и выгрузить багаж, чтобы Хирн смог переодеться.