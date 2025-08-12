«Бавария» подписала Рокаса Йокубайтиса до 2028 года

Литовский разыгрывающий Рокас Йокубайтис продолжит карьеру в мюнхенской «Баварии». Контракт с 24-летним игроком рассчитан на три года — до 2028 года. Минувший сезон баскетболист провёл в «Маккаби» Тель-Авив, куда перешёл после трёх лет в «Барселоне». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Хочу взять на себя много ответственности и верю в этот проект. Плей-офф Евролиги и национальные титулы — наша цель», — сказал Йокубайтис, который сейчас готовится к чемпионату Европы в составе сборной Литвы.

Рокас Йокубайтис родился 19 ноября 2000 года в Мажейкяе (Литва). Начинал карьеру в «Нептунасе» (Клайпеда), затем играл за «Жальгирис», «Барселону» и «Маккаби». В Евролиге провёл 193 матча, в среднем набирая 6,6 очка за игру.

В 2021 году был выбран на драфте НБА под 34-м номером «Оклахомой», права перешли к «Нью-Йорк Никс». В составе сборной Литвы выступал на чемпионате мира 2023 года и чемпионате Европы 2022 года. Среди достижений — титулы чемпиона Литвы, Испании и победы в национальных кубках.