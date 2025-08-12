Сборная Египта обыграла Мали с отрывом в 15 очков в матче Афробаскета-2025

Сегодня, 12 августа, состоялся первый тур Афробаскета-2025 между национальными командами Египта и Мали. Встреча завершилась со счётом 74:59 (20:10, 15:18, 20:18, 19:13) в пользу сборной Египта.

Наиболее результативным игроком в составе команды Египта стал Эхаб Амин. Ему удалось набрать 21 очко, сделать восемь подборов и отдать три результативные передачи.

В сборной Мали отличился Сириман Канот, который набрал 16 очков, сделал четыре подбора и пять результативных передач.

Далее сборная Египта встретится с Сенегалом 14-го августа в 19:30 по МСК. Сборная Мали сыграет с командой из Сенегала 16-го августа.