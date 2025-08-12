Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сборная Египта обыграла Мали с отрывом в 15 очков в матче Афробаскета-2025

Сборная Египта обыграла Мали с отрывом в 15 очков в матче Афробаскета-2025
Комментарии

Сегодня, 12 августа, состоялся первый тур Афробаскета-2025 между национальными командами Египта и Мали. Встреча завершилась со счётом 74:59 (20:10, 15:18, 20:18, 19:13) в пользу сборной Египта.

Афробаскет 2025 (м) . Группа D. 1-й тур
12 августа 2025, вторник. 17:00 МСК
Мали
Окончен
59 : 74
Египет

Наиболее результативным игроком в составе команды Египта стал Эхаб Амин. Ему удалось набрать 21 очко, сделать восемь подборов и отдать три результативные передачи.

В сборной Мали отличился Сириман Канот, который набрал 16 очков, сделал четыре подбора и пять результативных передач.

Далее сборная Египта встретится с Сенегалом 14-го августа в 19:30 по МСК. Сборная Мали сыграет с командой из Сенегала 16-го августа.

Материалы по теме
Расписание Афробаскета-2025 на 12 августа
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android