Главная Баскетбол Новости

Сборная Сенегала разгромила Уганду с разницей в 35 очков на Афробаскете-2025

Комментарии

Сегодня, 12 августа, в рамках 1-го тура Афробаскета-2025 национальная команда Сенегала встретилась с Угандой. Матч завершился со счётом 88:53 (30:18, 14:12, 16:9, 28:14) в пользу сенегальцев.

Афробаскет 2025 (м) . Группа D. 1-й тур
12 августа 2025, вторник. 14:00 МСК
Сенегал
Окончен
88 : 53
Уганда

Самым результативным игроком Сенегала стал Жан-Жак Боисси, набравший 16 очков, сделавший шесть подборов и четыре передачи.

В составе Уганды лучшим стал Ден Геу — 17 очков, шесть подборов и одна результативная передача.

В другой встрече этого тура Египет обыграл Мали со счётом 74:59 (20:10, 15:18, 20:18, 19:13). 2-й тур Афробаскета-2025 стартует 14 августа. Сборная Сенегала сразится с командой из Египта, баскетболисты Уганды сыграют со сборной Мали

