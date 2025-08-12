Скидки
Сборная Гвинеи обыграла Южный Судан с разницей в восемь очков в матче Афробаскета-2025

Комментарии

Сегодня, 12 августа, в рамках Афробаскета-2025 состоялась встреча между национальными командами Гвинеи и Южного Судана. Матч завершился со счётом 88:80 (29:20, 16:18, 24:21, 19:21) в пользу сборной Гвинеи.

Афробаскет 2025 (м) . Группа C. 1-й тур
12 августа 2025, вторник. 16:00 МСК
Южный Судан
Окончен
80 : 88
Гвинея

Самым результативным игроком у победителей стал Альфа Диалло, набравший 28 очков, сделавший шесть подборов и четыре результативные передачи.

В составе Южного Судана лучшим стал Нуни Омот, на счету которого 27 очков и два подбора.

В предыдущем матче этого тура Египет переиграл Мали со счётом 74:59 (20:10, 15:18, 20:18, 19:13), а сборная Сенегала одолела баскетболистов из Уганды со счётом 88:53 (30:18, 14:12, 16:9, 28:14).

