Стив Нэш и Джон Иснер примут участие в теннисном турнире фонда Дирка Новицки

Двукратный MVP НБА Стив Нэш и экс первая ракетка США Джон Иснер вошли в число первых участников седьмого ежегодного теннисного турнира Dirk Nowitzki Foundation Tennis Classic, который пройдёт 13 сентября в Далласе.

«Теннис был моим первым видом спорта, и я до сих пор люблю играть. Я начал этот благотворительный турнир несколько лет назад, и приятно видеть, как он стал событием, которое объединяет людей и помогает детям и семьям, нуждающимся в поддержке», — приводит слова Новицки Dallas Hoops Journal.

Турнир пройдёт в формате выставочных матчей на площадке Banner House at T Bar M. Организатором выступает бывший баскетболист «Даллас Маверикс» Дирк Новицки. Генеральным спонсором второй год подряд станет онлайн-банк Chime. Все средства будут направлены в некоммерческие организации Северного Техаса, работающие в сфере детского здоровья, образования и поддержки семей. С момента основания турнир стал крупнейшей ежегодной акцией фонда.