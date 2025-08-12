Экс-игрок НБА признался, что получил поддержку лишь от Леброна во время тяжёлой болезни

Бывший форвард НБА Мирза Телетович рассказал, что после тяжёлой болезни в 2015 году единственным игроком, предложившим помощь, оказался легенда НБА Леброн Джеймс. По словам баскетболиста, лидер «Кливленда» связался с его агентом и пригласил присоединиться к команде, когда ни один клуб не был готов подписать с ним контракт.

«После моей лёгочной эмболии, когда никто не хотел меня подписывать, он позвонил моему агенту и предложил играть вместе в Кливленде», — написал Телетович на своей странице в социальной сети.

В январе 2015 года у тогдашнего игрока «Бруклина» диагностировали множественные тромбы в лёгких. Он пропустил остаток сезона и принимал разжижающие кровь препараты. Позднее он подписал контракт с «Финиксом», где провёл лучший сезон в карьере, а в 2016 году перешёл в «Милуоки». В 2017 году у Телетовича вновь обнаружили тромбы, и в 2018-м он завершил карьеру в 32 года. Всего в НБА он провёл 324 матча, в среднем набирая 8,1 очка и 3,2 подбора за игру.