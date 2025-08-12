Скидки
Секулич: Дончич пока не набрал оптимальную форму

Секулич: Дончич пока не набрал оптимальную форму
Комментарии

Главный тренер сборной Словении Александр Секулич заявил, что защитнику «Лос-Анджелес Лейкерс» и лидеру национальной команды Луке Дончичу потребуется время, чтобы выйти на свой привычный уровень.

«Лука изменил подход к тренировкам. Готов ли он лучше, мы увидим. Сейчас он не может быть на пике — только недавно начал полноценно заниматься баскетболом. Это ещё не настоящий Дончич, и все знают, как он играет, когда в форме. Главное, что он мотивирован, приехал сделать что-то хорошее с командой и готовиться к новому сезону», — приводит слова Секулича Fadeaway World со ссылкой на Meridian Sports.

В межсезонье 26-летний игрок впервые за карьеру полностью отошёл от баскетбола на месяц, изменил рацион и занимался другими видами спорта. По данным СМИ, он сбросил около 14 кг и заметно прибавил в физической форме. В феврале «Даллас Маверикс» обменял его в «Лейкерс», опасаясь за его здоровье.

В подготовительном матче к Евробаскету-2025 с Германией Дончич набрал 19 очков, сделал три подбора и пять передач. Словения сыграет с Литвой, Латвией, Великобританией и Сербией перед стартом турнира. В 2017 году Дончич помог сборной выиграть Евробаскет, но в 2022 году команда вылетела в четвертьфинале.

Комментарии
