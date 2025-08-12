Стало известно, когда Леброн Джеймс может установить исторический рекорд в НБА

Нападающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в матче открытия сезона-2025/2026 с «Голден Стэйт Уорриорз» проведёт свой 23-й сезон в НБА и станет единоличным рекордсменом лиги по этому показателю.

Ранее рекорд по числу сезонов в НБА принадлежал Винсу Картеру — 22. На данный момент Джеймс и Картер делили это достижение. Кроме них, как минимум 21 сезон в лиге провели Дирк Новицки, Кевин Гарнетт, Кевин Уиллис и Роберт Пэриш. Среди действующих игроков рубеж в 20 сезонов преодолел только Крис Пол. В текущем сезоне Джеймс также может установить рекорд по числу сыгранных матчей в регулярном чемпионате, если проведёт не менее 50 игр и превзойдёт показатель Пэриша (1611 встреч).