Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стало известно, когда Леброн Джеймс может установить исторический рекорд в НБА

Стало известно, когда Леброн Джеймс может установить исторический рекорд в НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в матче открытия сезона-2025/2026 с «Голден Стэйт Уорриорз» проведёт свой 23-й сезон в НБА и станет единоличным рекордсменом лиги по этому показателю.

Ранее рекорд по числу сезонов в НБА принадлежал Винсу Картеру — 22. На данный момент Джеймс и Картер делили это достижение. Кроме них, как минимум 21 сезон в лиге провели Дирк Новицки, Кевин Гарнетт, Кевин Уиллис и Роберт Пэриш. Среди действующих игроков рубеж в 20 сезонов преодолел только Крис Пол. В текущем сезоне Джеймс также может установить рекорд по числу сыгранных матчей в регулярном чемпионате, если проведёт не менее 50 игр и превзойдёт показатель Пэриша (1611 встреч).

Материалы по теме
Что задумал Леброн Джеймс?
Что задумал Леброн Джеймс?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android