Мать дочери Энтони Эдвардса требует от него $ 500 тыс. и публичных извинений

Бывшая девушка баскетболиста Энтони Эдвардса Айеша Ховард потребовала от него единовременную выплату в $ 500 тыс., публичные извинения и пожизненную ежегодную выплату в $ 55 тыс. в дополнение к алиментам, сообщает US Weekly. По решению суда от 20 мая Ховард была предоставлена единоличная опека над их дочерью Обри, однако стороны не смогли оформить соглашение об условиях опеки.

Ранее Энтони Эдвардс выплатил Ховард $ 1,08 млн за 18 лет алиментов. Он утверждает, что Ховард требует чрезмерную компенсацию и публичных извинений, которые должны быть размещены на всех его официальных страницах в соцсетях с подтверждением её честности и роли матери. Суд обязал стороны оформить соглашение, однако этого сделано не было. Спор продолжается в суде.