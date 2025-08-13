Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Мать дочери Энтони Эдвардса требует от него $ 500 тыс. и публичных извинений

Мать дочери Энтони Эдвардса требует от него $ 500 тыс. и публичных извинений
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая девушка баскетболиста Энтони Эдвардса Айеша Ховард потребовала от него единовременную выплату в $ 500 тыс., публичные извинения и пожизненную ежегодную выплату в $ 55 тыс. в дополнение к алиментам, сообщает US Weekly. По решению суда от 20 мая Ховард была предоставлена единоличная опека над их дочерью Обри, однако стороны не смогли оформить соглашение об условиях опеки.

Ранее Энтони Эдвардс выплатил Ховард $ 1,08 млн за 18 лет алиментов. Он утверждает, что Ховард требует чрезмерную компенсацию и публичных извинений, которые должны быть размещены на всех его официальных страницах в соцсетях с подтверждением её честности и роли матери. Суд обязал стороны оформить соглашение, однако этого сделано не было. Спор продолжается в суде.

Материалы по теме
В НБА дали $ 125 млн запасному. Почему все обсуждают этот контракт?
В НБА дали $ 125 млн запасному. Почему все обсуждают этот контракт?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android