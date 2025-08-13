Войнаровски выделил две сборные, которые могут доставить проблемы США на ОИ-2028

Бывший инсайдер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Эдриан Войнаровски поделился мнением о сложностях, с которыми может столкнуться сборная США на Олимпиаде 2028 года, которая пройдёт в Лос-Анджелесе.

«США действительно столкнутся с серьёзным вызовом. Думаю, давление на американскую сборную будет особенно сильно, когда Вембаньяма начнёт приближаться к своему пику в составе очень хорошей французской сборной и отличной сербской команды, у которых есть налаженные игровые связи. Поэтому единственное, в чём я уверен, так это в том, что США будут находиться под огромным давлением», – сказал Войнаровски на канале Jao Mile podcast в YouTube.

40-летний Леброн Джеймс на тренировке: