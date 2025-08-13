Эксперт: через 10 лет люди будут говорить, что Леброн пятый или шестой

Американский спортивный журналист Джейсон Уитлок высказал мнение, что статус лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса после его завершения карьеры станет ниже.

«Наследие Леброна, как мне кажется, уменьшится после завершения карьеры. Оно не будет расти. Не думаю, что уход Леброна Джеймса как-то повлияет на его наследие и репутацию в НБА. Через 10 лет люди будут говорить, что Леброн пятый или шестой в списке.

Что касается Майкла Джордана, то его репутация и легендарность выросли после его решения завершить карьеру. Многие считали его величайшим игроком, и это мнение только укрепилось», – сказал Уитлок в подкасте Fearless with Jason Whitlock.

