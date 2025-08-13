Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт: через 10 лет люди будут говорить, что Леброн пятый или шестой

Эксперт: через 10 лет люди будут говорить, что Леброн пятый или шестой
Комментарии

Американский спортивный журналист Джейсон Уитлок высказал мнение, что статус лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса после его завершения карьеры станет ниже.

«Наследие Леброна, как мне кажется, уменьшится после завершения карьеры. Оно не будет расти. Не думаю, что уход Леброна Джеймса как-то повлияет на его наследие и репутацию в НБА. Через 10 лет люди будут говорить, что Леброн пятый или шестой в списке.

Что касается Майкла Джордана, то его репутация и легендарность выросли после его решения завершить карьеру. Многие считали его величайшим игроком, и это мнение только укрепилось», – сказал Уитлок в подкасте Fearless with Jason Whitlock.

Материалы по теме
История «ограбления» Леброна: как обычный охранник ушёл с его прошлым
История «ограбления» Леброна: как обычный охранник ушёл с его прошлым

Толпа враждебно встретила Леброна в Нью-Йорке:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android