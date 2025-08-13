Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гомельский ответил, забивали ли данки игроки сборной СССР, как показано в «Движении вверх»

Гомельский ответил, забивали ли данки игроки сборной СССР, как показано в «Движении вверх»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта. У специалиста поинтересовались, забивали ли сверху советские баскетболисты, выступавшие на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене.

– В фильме «Движение вверх» для зрелищности снято очень много данков. Сами данки, как я понимаю, тогда были правилами запрещены. Но понятно кино, зрители. А скажите, в реальной жизни или на тренировках игроки той сборной могли с такой легкостью данчить? Или это было не принято даже на тренировках?

– Данки (броски сверху) были тогда запрещены только в студенческом баскетболе США. НБА и ФИБА данки никогда не запрещали. Большинство игроков сборной СССР образца 1972 года могли забивать сверху и делали это в других матчах. Но в том финальном на Олимпиаде в Мюнхене не было выполнено ни одного данка, – ответил Гомельский.

В марте этого года олимпийский чемпион 1972 года Иван Едешко прояснил отношение к фильму «Движение вверх».

Материалы по теме
Олимпийский чемпион 1972 года Иван Едешко прояснил отношение к фильму «Движение вверх»

Достижения сборных России по баскетболу:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android