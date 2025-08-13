Гомельский ответил, забивали ли данки игроки сборной СССР, как показано в «Движении вверх»

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта. У специалиста поинтересовались, забивали ли сверху советские баскетболисты, выступавшие на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене.

– В фильме «Движение вверх» для зрелищности снято очень много данков. Сами данки, как я понимаю, тогда были правилами запрещены. Но понятно кино, зрители. А скажите, в реальной жизни или на тренировках игроки той сборной могли с такой легкостью данчить? Или это было не принято даже на тренировках?

– Данки (броски сверху) были тогда запрещены только в студенческом баскетболе США. НБА и ФИБА данки никогда не запрещали. Большинство игроков сборной СССР образца 1972 года могли забивать сверху и делали это в других матчах. Но в том финальном на Олимпиаде в Мюнхене не было выполнено ни одного данка, – ответил Гомельский.

В марте этого года олимпийский чемпион 1972 года Иван Едешко прояснил отношение к фильму «Движение вверх».

