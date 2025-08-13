Стал известен рейтинг Егора Дёмина в NBA 2K26

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин в грядущем спортивном симуляторе NBA 2K26, релиз которого намечен на начало сентября 2025 года, получит рейтинг 72. Этот показатель станет девятым среди всех новичков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Лидером среди новичков признан форвард «Даллас Маверикс» Купер Флэгг, выбранный первым номером на недавнем драфте — его рейтинг составит 82.

Рейтинги лучших новичков в NBA 2K26 Фото: Социальные сети 2K

В пятёрку лучших также вошли Дилан Харпер («Сан-Антонио Спёрс», 78), Эйс Бэйли («Юта Джаз», 77), Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс», 76) и Кон Нуппель («Шарлотт Хорнетс», 75).

