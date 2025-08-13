Леброн Джеймс и Энтони Дэвис сделали пост в социальных сетях с одной и той же цитатой

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и бигмен «Даллас Маверикс» Энтони Дэвис опубликовали в своих социальных сетях одинаковую цитату.

Примечательно, что оба баскетболиста сделали это практически одновременно. В сообщениях бывших одноклубников говорится: «Путь к своей лучшей версии неизбежно связан с множеством прощаний».

Цитата Леброна Джеймса

Цитата Энтони Дэвиса

За время совместных выступлений в «Лейкерс» Джеймс и Дэвис провели 249 матчей, одержав 157 побед и потерпев 92 поражения. В феврале 2025 года «Лейкерс» обменяли Дэвиса в «Даллас» на словенского защитника Луку Дончича.

