Баскетбол

Леброн Джеймс и Энтони Дэвис сделали пост в социальных сетях с одной и той же цитатой

Комментарии

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и бигмен «Даллас Маверикс» Энтони Дэвис опубликовали в своих социальных сетях одинаковую цитату.

Примечательно, что оба баскетболиста сделали это практически одновременно. В сообщениях бывших одноклубников говорится: «Путь к своей лучшей версии неизбежно связан с множеством прощаний».

За время совместных выступлений в «Лейкерс» Джеймс и Дэвис провели 249 матчей, одержав 157 побед и потерпев 92 поражения. В феврале 2025 года «Лейкерс» обменяли Дэвиса в «Даллас» на словенского защитника Луку Дончича.

40-летний Леброн показал физическую форму на тренировке:

