Баскетбол

Кьюбан назвал причину, по которой «Даллас» не смог обменять у «Лейкерс» Коби Брайанта

Бывший владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан поделился историей о том, как в 2007 году техасский клуб был близок к обмену легендарного Коби Брайанта у «Лос-Анджелес Лейкерс». Напомним, в тот период Брайант открыто выражал недовольство составом «Лейкерс» и требовал обмена в другую команду.

«Ты понимаешь, насколько близки мы были к тому, чтобы заполучить Коби в 2007 году? Сделка почти состоялась: Джош Ховард, Джейсон Терри и драфт-пики уходили бы в обмен. Я тогда сказал: только не Дирк Новицки, кто угодно, но не он», — рассказал Кьюбан во время подкаста Шакила О'Нила.

Ранее, в 2004 году, также ходили слухи о возможном уходе защитника: Коби рассматривал предложения от других клубов и даже признался, что был на грани перехода в одну из команд, но не стал уточнять, о какой именно шла речь.

