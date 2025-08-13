Сегодня, 13 августа, состоятся четыре матча чемпионата Африки по баскетболу — 2025. Соревнования стартовали 12 августа и будут продолжаться до 25 августа. Принимает турнир Ангола. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшнего игрового дня.

Расписание Афробаскета-2025 на 13 августа (время — московское):

16:30. Мадагаскар – Нигерия;

18:00. Кот-д'Ивуар – Руанда;

19:30. Тунис – Камерун;

21:00. ДР Конго – Кабо-Верде.

Действующим чемпионом Афробаскета является сборная Туниса. В 2021 году национальная команда этой страны в финале турнира со счётом 78:75 победила сборную Кот-д’Ивуара.

