«Ты никто». Шакил О'Нил объяснил причину грубых высказываний в адрес Коби Брайанта

«Ты никто». Шакил О'Нил объяснил причину грубых высказываний в адрес Коби Брайанта
Член Зала славы и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил рассказал, почему во время карьеры мог позволить себе жёсткие высказывания в адрес других игроков. По словам О'Нила, таким образом он хотел стимулировать товарищей по команде, в частности легенду «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, действовать ещё лучше.

«Я стал настоящей сволочью. Раньше я был сосредоточен на отношениях с людьми, а теперь — только на результате. Если я знаю, что ты проявляешь себя лучше всего, когда злишься, значит, я намеренно доведу тебя до злости. Я знал, что Коби становится настоящим зверем, когда его что-то бесит. И это сводило его с ума. Ты никто. Этот твой бросок в стиле Майкла Джордана всё равно не сработает», — сказал Шакил в видео на канале Armchair Expert with Dax Shepard в YouTube.

Главные новости дня:

