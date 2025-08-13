Экс-игрок «Лейкерс» назвал показатель последнего сезона Леброна Джеймса в НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и «Лос-Анджелес Лейкерс» Уэсли Джонсон поделился ожиданиями от выступления лёгкого форварда калифорнийской команды Леброна Джеймса в предстоящем сезоне.

«Трудно сказать наверняка. Знаю, что он не раскрывает свои планы. Одно можно сказать точно: к сезону он всегда подходит максимально подготовленным. Независимо от того, останется ли он в команде, будет ли это его последний сезон или нет, — каждый раз, выходя на площадку, Леброн показывает свою лучшую игру. Если это действительно его последний сезон, он сделает его по-настоящему ярким. Будет интересно за этим наблюдать», — сказал Уэсли в видео на канале Lakers Nation в YouTube.

