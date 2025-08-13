Видео: юные баскетболисты облизали руки после того, как игрок НБА дал им пять

Лёгкий форвард клуба НБА «Даллас Маверикс» Наджи Маршалл посетил детский баскетбольный лагерь, где провёл встречу с его участниками. После того, как Маршалл дал пять юным баскетболистам, двое из них облизали свои руки. Момент попал на видео и быстро распространился по Сети.

Юные баскетболисты облизали руки после того, как игрок НБА дал им пять:

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Маршалл принял участие в 68 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 13,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал три результативные передачи. В настоящий момент спортсмену 27 лет.