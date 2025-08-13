Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Видео: юные баскетболисты облизали руки после того, как игрок НБА дал им пять

Видео: юные баскетболисты облизали руки после того, как игрок НБА дал им пять
Комментарии

Лёгкий форвард клуба НБА «Даллас Маверикс» Наджи Маршалл посетил детский баскетбольный лагерь, где провёл встречу с его участниками. После того, как Маршалл дал пять юным баскетболистам, двое из них облизали свои руки. Момент попал на видео и быстро распространился по Сети.

Юные баскетболисты облизали руки после того, как игрок НБА дал им пять:

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Маршалл принял участие в 68 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 13,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал три результативные передачи. В настоящий момент спортсмену 27 лет.

Материалы по теме
Егор Дёмин не попал даже в пятёрку лучших новичков NBA 2K26. Справедливо?
Егор Дёмин не попал даже в пятёрку лучших новичков NBA 2K26. Справедливо?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android