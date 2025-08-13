Скидки
«Если написано принять одну, я брал три». Шакил О'Нил ответил, была ли у него зависимость

«Если написано принять одну, я брал три». Шакил О'Нил ответил, была ли у него зависимость
Член Зала славы и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил ответил на вопрос по поводу обезболивающих препаратов, которые принимал во время выступления в североамериканской лиге.

«Вы принимаете это из-за химического воздействия или просто так? Я спорил со своими врачами, они утверждали: «У тебя была зависимость». Но я ведь не чувствовал эйфории, мне не казалось, что я страдаю психологически. Я всегда делал «домашнюю арифметику»: если написано принять одну, я принимал три. Тренеры знали об этом. Своей жене, детям, друзьям я, конечно, не рассказывал. Для меня зависимость — это когда мысль о веществе не даёт покоя, когда это становится главной заботой», — сказал О'Нил в видео на канале Armchair Expert with Dax Shepard в YouTube.

Выбросил золотую медаль, но экскременты решил оставить на память. Дикая история О'Нила
Выбросил золотую медаль, но экскременты решил оставить на память. Дикая история О'Нила

