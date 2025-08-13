Фото: лига пожизненно отстранила игрока, ударившего наотмашь соперника во время матча

Игрок филиппинской команды «Миндоро» Йонас Тибаян перенёс операцию после сильного удара со стороны Миколе Сорелы («Генсан Уорриорз»), полученного во время матча местной лиги (MPBL). В результате Тибаян получил многочисленные повреждения.

По данным INQUIRER Sports со ссылкой на лигу, речь идёт о сотрясении мозга, сломанной челюсти, разбитой губе и переломе плеча. Сообщается, что Сорела был оштрафован на 200 тыс. филиппинских песо (примерно $ 3,5 тыс.) и пожизненно отстранён от участия в MPBL.

Сорела нанёс неожиданный удар наотмашь Тибаяну во время атаки «Генсан Уорриорз». После этого Йонас рухнул на паркет, схватившись за голову, и долго не мог прийти в себя. Игрока уносили на носилках.

Фото: Скриншот трансляции

«Медицинская процедура, проведённая Йонасу Тибаяну, которого ударил Миколе Сорела, прошла успешно. Вчера после многочасовой операции последствия повреждения челюсти, щеки и зубов были устранены.

По словам врачей, у него были множественные рваные раны во рту, а также выбиты передние зубы. На данный момент он в безопасности и находится в больнице, где идёт на поправку», — написала владелица команды «Миндоро» Дженнифер М. Круз на своей странице в социальных сетях.

