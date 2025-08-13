Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Для них мы не люди». Кевин Дюрант высказался о вражде с фанатами

«Для них мы не люди». Кевин Дюрант высказался о вражде с фанатами
Новичок «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант устроил перепалку с фанатом в социальных сетях. После того как один из пользователей заявил, что баскетболиста никто не уважает, Кевин ответил ему следующее:

«Это отсутствие уважения — чисто интернетское явление. В реальной жизни вы, ребята, просто боитесь, никогда бы не осмелились высказать неуважение в лицо, только пальцами по клавиатуре шевелите. Пользуйся этим выходом, брат».

После этого фанат заявил, что не намерен высказывать неуважение к Дюранту, а лишь хотел обратить внимание на ложь игрока по отношению к болельщикам его бывшей команды «Финикс Санз».

«Никто никогда тебя не видел, ты существуешь только онлайн. В реальном мире боты уважения не заслуживают. Но надо признать, в интернете ты научился убеждать людей, будто ты кто-то значимый, хотя на самом деле твоя «жизнь» заканчивается, когда садится телефон. Молодец, что сказать», — дал ответ Кевин.

Резюмировал Дюрант следующим образом:

«На самом деле это не так уж важно. Просто иногда кажется, что они не воспринимают нас как людей. Стоит только дать понять, что ты чувствуешь, как они тут же отступают. Для них мы не люди — мы звери, цирковые артисты, развлечения, а не настоящие личности».

