Видео: Леброн Джеймс показал актуальную физическую форму в 40 лет

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежим видео. 40-летний спортсмен продемонстрировал актуальную физическую форму. Видеозапись Джеймс сопроводил несколькими смайлами.

Леброн Джеймс показал актуальную физическую форму в 40 лет:

Профессиональную карьеру Джеймс начинал в 2003 году. В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) лидер «Лейкерс» принял участие в 75 матчах (включая плей-офф), где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач. Следующий сезон будет для Леброна 23-м в НБА.